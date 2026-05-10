Trickfilm Festival Stuttgart: Minions, Monster und ein Mega-Publikum

Auf dem Schlossplatz genossen beim 33. Internationalen Trickfilm Festival Stuttgart 40 000 Filmfans fünf Tage lang das grenzenlose Leinwandvergnügen.
Die Herren kennen sich. Aber nur vom Sehen. Auf eine Großleinwand. Denn Georg und Sven, beide 60 Jahre alt, sind Stammgäste beim Internationalen Trickfilm Festival. „Ich komme seit zehn Jahren zu diesem Festival“, erzählt Georg. Immer am Wochenende? „Nein, von Mittwoch bis Sonntag, von 14 Uhr bis zum Schluss, das ganze Programm.“ Seine Favoriten in diesem Jahr waren „Drachenreiter“ und Disneys „Zoomania 2“. Er wolle alles sehen, sagt Georg, aber nie in den geschlossenen Kinosälen, nur in frischer Luft, sogar bei Regen wie am Mittwoch: „Hier riecht es nicht nach Bier und Popcorn und hier sitzt keiner vor mir, der mir die Sicht nimmt,“ zählt er die Vorzüge auf. Diese Probleme hat Sven nicht: Er habe sich zuhause, „gleich um die Ecke, auf der Königstraße“, ein eigenes Kino eingerichtet. Um spontan seiner Vorliebe für Science Fiction- und Fantasy-Filme frönen zu können. Aufs Festival mag er trotzdem nicht verzichten. „So treue Fans brauchen und lieben wir“, freut sich Lena Demmer, Sprecherin der Film- und Medienfestival GmbH.