Trickfilm-Festival Stuttgart: 70 000 Besucher beim Trickfilm-Festival

1 Treff der Stadtgesellschaft ist das Trickfilm-Festival mit seinen Open Air-Angeboten auf dem Stuttgarter Schlossplatz Foto: ITFS

Tolles Wetter zum Finale am 11. Mai, beste Festivalstimmung und eine beeindruckende Nachfrage: 70 000 Besuche zählten die Verantwortlichen für das diesjährige Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart.











Link kopiert



Festwetter zum Finale – das sorgte am Sonntag beim Publikum des Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart für gute Laune. Ideale Voraussetzungen für die Verleihung der Preise in der Tricks for Kids-Reihe von 15 Uhr an. Die Kinderjury auf der Hauptbühne auf dem Schlossplatz – das hat Tradition beim Trickfilmfest. Der Preis für den besten animierten Kurzfilm für Kinder (4000 Euro, gestiftet von der L-Bank) ging an „Amen“, einen Film über mutige Schweine.