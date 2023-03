1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Ein Unbekannter umarmt einen 64-Jährigen im Treppenhaus eines Wohnhauses in Stuttgart-Mitte – kurze Zeit später bemerkt der 64-Jährige, dass ihm Geld, Papiere und sein Mobiltelefon fehlen. Die Polizei sucht Zeugen.









Ein bislang unbekannter Taschendieb hat am späten Freitagabend einen 64 Jahre alten Mann in einem Wohnhaus in der Sophienstraße in Stuttgart-Mitte bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, folgte der Unbekannte dem 64-Jährigen gegen 23.10 Uhr in das Treppenhaus des Hauses und verwickelte ihn in ein Gespräch. Kurz darauf umarmte er den 64-Jährigen. Dabei soll der Unbekannte dem Mann ein Mobiltelefon, diverse persönliche Papiere und 200 Euro Bargeld gestohlen haben. Nachdem der Mann weggegangen war, bemerkte der Senior den Diebstahl und alarmierte die Polizei.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 20 bis 28 Jahre alten Mann mit schlanker Statur handeln, der gebrochen Deutsch sprach. Er trug eine beige Windjacke, eine beigefarbene Hose und braune Schuhe. Seine Haare waren braun und mittellang. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3100 bei der Polizei zu melden.