Trickdiebstahl in Stuttgart Sex-Trickdiebin wird erneut festgenommen

Von Wolf-Dieter Obst 07. Januar 2019 - 09:49 Uhr

Die Polizei muss sich mit einer offenbar unbelehrbaren Trickdiebin befassen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Sexuelle Belästigung auf offener Straße – für Trickdiebinnen eine beliebte Arbeitsmethode, um den überrumpelten Opfern unbemerkt die Wertsachen abzunehmen.

Stuttgart - Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht: Das Sprichwort dürfte besonders für eine 42-jährige Frau aus Osteuropa zutreffen, die ihre Masche als mutmaßliche Trickdiebin nicht groß änderte – und nun schon zum zweiten Mal an gleicher Stelle dingfest gemacht wurde. Diesmal aber soll sie in Untersuchungshaft landen.

Mehr zum Thema

Ein 61-jähriger Passant war am Samstag gegen 20.20 Uhr am Leonhardsplatz in der Altstadt unterwegs, als er von einer Frau angesprochen wurde. Die Dame bot ihm sexuelle Dienste an – was in der Nähe des Rotlichtviertels zunächst nicht ungewöhnlich schien. Der Mann zeigte kein Interesse, was ihm aber nichts nützte. Plötzlich wurde er von der Frau umarmt. Allerdings aus anderen Gründen: Heimlich ließ sie mehrere Hundert Euro aus der Jackentasche verschwinden. Offenbar hatte die Täterin dies an anderer Stelle ausgekundschaftet.

Beschuldigte offenbar unbelehrbar

Der 61-Jährige bemerkte den Diebstahl erst viel später – allerdings immer noch rechtzeitig genug, um die mutmaßliche Diebin noch in der Pfarrstraße zu entdecken. Er verfolgte sie und konnte sie noch in Tatortnähe stellen. Allerdings bestritt die Frau die Vorwürfe. Der Bestohlene verständigte die Polizei, und die Beamten nahmen die 42-Jährige fest. Allerdings wurden die gestohlenen Geldscheine nicht gefunden.

Die Festgenommene ist der Polizei nicht unbekannt – denn den fast denselben Vorfall gab es bereits vor zwei Monaten an gleicher Stelle. Nach Informationen unserer Zeitung hatte die 42-Jährige am 11. November 2018 am Leonhardsplatz einen 67-Jährigen ins Visier genommen. Zusammen mit einer 25-jährigen Komplizin wurde das Opfer sexuell bedrängt und bestohlen. Der 67-Jährige bemerkte allerdings, dass die Frauen ihm 45 Euro abgenommen hatten – und forderte sein Geld zurück. Die Frauen gaben ihm 25 Euro und flüchteten Richtung Pfarrstraße. Dort wurden sie von der Polizei festgenommen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung kamen sie wieder auf freien Fuß.

Eifersuchtszene war nur Ablenkung

Offenbar hat die 42-Jährige die damalige Festnahme wenig beeindruckt. Ob die Osteuropäerin ohne festen Wohnsitz in Deutschland womöglich mit Komplizen unterwegs war, wird noch ermittelt. Die Masche der Sex-Trickdiebinnnen hatte zuletzt im Herbst vergangenen Jahres die Polizei in Atem gehalten. Die Täterinnen hatten dabei zahlreiche Varianten parat. Im Stuttgarter Westen beispielsweise hatte eine Frau ihr 71-jähriges Opfer umarmt, anschließend kam ein angeblich eifersüchtiger Komplize dazu. Am Ende eines inszenierten Streits fehlte die teure Luxusuhr des Opfers.