Trickdiebstahl in Ludwigsburg Falscher Handwerker räumt bei 77-Jähriger ab

Von red/bb 08. Mai 2018 - 11:31 Uhr

Unter einem Vorwand hat sich ein falscher Handwerker das Vertrauen einer Seniorin in Ludwigsburg erschlichen. Er wollte angeblich die Wasserhähne überprüfen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Unter dem Vorwand das Wasser überprüfen zu müssen, hat sich ein Unbekannter das Vertrauen einer alten Dame in Ludwigsburg erschlichen. Sie ließ ihn in die Wohnung. Er nahm ihr Bargeld und ein Sparbuch mit.

Ludwigsburg - Ein angeblicher Handwerker hat sich am Montagvormittag Zutritt zur Wohnung einer 77-Jährigen in Ludwigsburg-Eglosheim verschafft und der alten Dame Bargeld und das Sparbuch gestohlen.

Der falsche Handwerker klingelte gegen 11.30 Uhr an der Wohnungstür der 77-Jährigen in der Straße „Straßenäcker“ und behauptete, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. In der Nachbarschaft hätte es Wasserschäden gegeben. Zusammen mit der Bewohnerin ging der Mann ins Bad, drehte die Hähne auf und „kontrollierte“ den Wasserfluss.

Auch in der Küche „überprüfte“ der vermeintliche Handwerker das Wasser. Dann verließ der Mann die Wohnung wieder. Mit Schrecken musste die Seniorin später feststellen, dass eine dreistellige Bargeldsumme sowie ein Sparbuch zusammen mit dem Mann verschwunden waren.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Täter möglicherweise unbemerkt einen Komplizen in die Wohnung ließ, der sich dann in aller Ruhe umsehen konnte.

Die Seniorin konnte den vermeintlichen Handwerker als etwa 25-jährigen Mann beschreiben, der eine dunkle Mütze trug.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07141/22150-0 zu melden.