Trickdiebstahl in Kornwestheim: Senior bekommt Schmuck geschenkt – und wird bestohlen
Laut Polizei hatte die Kette des Mannes einen fünfstelligen Wert (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Während eines Spaziergangs durch Kornwestheim, hält plötzlich eine Limousine neben einem 71-Jährigen. Ein Mann will im Schmuck schenken – aber bestiehlt stattdessen den Senior.

Ein 71-Jähriger wurde am Sonntag in Kornwestheim zum Opfer eines Trickdiebes, der dem Senior eine wertvolle Halskette stahl. Laut Polizei war der Mann gegen 12 Uhr gerade in der Albstraße spazieren, als plötzlich eine weiße Limousine neben ihm anhielt. Ein Unbekannter stieg aus dem Fahrzeug, sprach den Senior auf Englisch und Deutsch an und drückte ihm schließlich vier Goldketten und zwei Ringe in die Hand.

 

Der Unbekannte umarmt den Senior

Anschließend erklärte der Unbekannte dem 71-Jährigen, dass er seit einem Todesfall in seinem persönlichen Umfeld einfach so Menschen beschenke – dann umarmte er den Senior, stieg wieder ein und fuhr mit der Limousine davon. Kurze Zeit später bemerkte der 71-Jährige, dass seine Halskette, deren Wert sich auf einen fünfstelligen Betrag beläuft, fehlte. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Zeugenhinweise unter 0 71 54 / 1 31 30 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

 