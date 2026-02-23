Trickdiebstahl in Kornwestheim: Senior bekommt Schmuck geschenkt – und wird bestohlen

1 Laut Polizei hatte die Kette des Mannes einen fünfstelligen Wert (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Während eines Spaziergangs durch Kornwestheim, hält plötzlich eine Limousine neben einem 71-Jährigen. Ein Mann will im Schmuck schenken – aber bestiehlt stattdessen den Senior.











Ein 71-Jähriger wurde am Sonntag in Kornwestheim zum Opfer eines Trickdiebes, der dem Senior eine wertvolle Halskette stahl. Laut Polizei war der Mann gegen 12 Uhr gerade in der Albstraße spazieren, als plötzlich eine weiße Limousine neben ihm anhielt. Ein Unbekannter stieg aus dem Fahrzeug, sprach den Senior auf Englisch und Deutsch an und drückte ihm schließlich vier Goldketten und zwei Ringe in die Hand.