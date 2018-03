Trickdiebin in Stuttgarter Innenstadt Zwei Männer bei Annäherungsversuch dreist beklaut

Von red 31. März 2018 - 14:04 Uhr

Die Polizei Stuttgart sucht Zeugen zu zwei Trickdiebstählen in Stuttgart. (Symbolfoto) Foto: dpa

Eine Trickdiebin hatte es am Donnerstag und Freitag in der Innenstadt offenbar auf ältere Herren abgesehen. Die Unbekannte umgarnte die beiden Opfer und stahl ihnen dabei Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Am Donnerstag und Freitag hat eine Trickdiebin zwei Männer in der Dorotheen- und der Karlstraße in der Stuttgarter Innenstadt bestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 68-Jähriger am Gründonnerstag gegen 17.30 Uhr in der Dorotheenstraße unvermittelt von einer Frau angesprochen. Sie machte ihm sexuelle Avancen, drängte sich an ihn und hielt seine Hände fest. Nachdem der Mann das Angebot abgelehnt hatte, ließ ihn die Frau los und ging weg. Kurze Zeit später bemerkte der 68-Jährige das Fehlen seiner Armbanduhr im Wert von zirka 900 Euro.

Ähnlicher Fall am Karfreitag

Ganz ähnlich erging es einem 75-Jährigen am Karfreitag in der Karlstraße. Die Täterin sprach ihn gegen 15 Uhr an, suchte Körperkontakt, bot ihm Liebesdienste an und umarmte ihn.

Nachdem auch er das Angebot abgelehnt hatte, ließ die Frau von ihm ab und lief weg. Gleich darauf bemerkte der Mann, dass seine goldene Halskette und eine Armbanduhr im Gesamtwert von zirka 9000 Euro fehlten. Beide Männer beschrieben die Täterin wie folgt:

Es soll sich um eine zirka 25 Jahre alte Südländerin handeln. Die Frau ist etwa 1,55 Meter groß und schlank, hatte dunkle halblange Haare und sprach schlecht Deutsch. Sie trug eine dunkle Stoffhose und einen dunklen Blouson.

Zeugen und eventuell weitere Opfer werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 in Verbindung zu setzen.