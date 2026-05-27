Trickdiebe in Freiberg: Wertlose Halskette verschenkt und echten Goldschmuck gestohlen
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Die Polizei ist auf der Suche nach Trickdieben, die in Freiberg am Neckar unterwegs waren (Symbolbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Ein 76-Jähriger wurde in Freiberg am Neckar von einer Unbekannten in ein Gespräch verwickelt. Diese hängte dem Senior eine wertlose Kette um - und stahl dessen eigentlichen Schmuck.

Ein 76-Jähriger ist am Dienstag in Freiberg am Neckar von Trickdieben bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, lief der Senior gegen 13.45 Uhr die Bietigheimer Straße entlang, als nahe der Kreuzung zur Mönchsbergstraße plötzlich ein schwarzer Audi neben ihm anhielt. Die Beifahrerin stieg daraufhin aus und begann, auf den 76-Jährigen einzureden.

 

Während des Gesprächs legte die Frau dem Senior unvermittelt eine wertlose Goldkette um, ehe sie wieder zurück ins Auto stieg. Der 76-Jährige bemerkte kurz darauf, dass sein echter Schmuck im Wert von etwa 400 Euro fehlte.

Audi hatte wohl ein „E“-Kennzeichen

Der Audi, der wohl ein „E“-Kennzeichen aus Essen hatte, wurde von einem etwa 40 Jahre alten Mann mit kurzen schwarzen Haaren gefahren. Die Frau wurde auf etwa 30 bis 35 Jahre geschätzt. Sie hatte eine kräftige Statur und kurzes dunkles Haar. Zum Tatzeitpunkt trug sie einen langen Rock mit Blumenmuster und ein weißes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07141/643780 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

 