Trickdiebe in Freiberg: Wertlose Halskette verschenkt und echten Goldschmuck gestohlen

1 Die Polizei ist auf der Suche nach Trickdieben, die in Freiberg am Neckar unterwegs waren (Symbolbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Ein 76-Jähriger wurde in Freiberg am Neckar von einer Unbekannten in ein Gespräch verwickelt. Diese hängte dem Senior eine wertlose Kette um - und stahl dessen eigentlichen Schmuck.











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Ein 76-Jähriger ist am Dienstag in Freiberg am Neckar von Trickdieben bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, lief der Senior gegen 13.45 Uhr die Bietigheimer Straße entlang, als nahe der Kreuzung zur Mönchsbergstraße plötzlich ein schwarzer Audi neben ihm anhielt. Die Beifahrerin stieg daraufhin aus und begann, auf den 76-Jährigen einzureden.