Trickdieb in Münchingen: 75-Jährige auf offener Straße bestohlen

1 Trickdiebstahl: In Münchingen schlägt ein Unbekannter zu. Foto: imago/Schöning

Eine Frau wird in der Christophstraße in Münchingen von einem Unbekannten angesprochen, der angeblich Spenden sammelt. Nach der Begegnung fehlt Geld in ihrem Geldbeutel.











Link kopiert



Eine 75-Jährige ist am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr in der Christophstraße in Münchingen Opfer eines Diebs geworden. Der Unbekannte sprach die Frau auf der Straße an und gab vor, für Rollstuhlfahrende Spenden zu sammeln. Während die Frau ihren Geldbeutel hervorholte, habe der Mann sie mit einem Schreiben abgelenkt. Nachdem sich die Wege der beiden wieder getrennt hatten, stellte die 75-Jährige das Fehlen von 100 Euro aus ihrem Geldbeutel fest. Vermutlich hatte der Unbekannte die Ablenkung ausgenutzt, um das Bargeld zu stehlen.