1 Während im Bad das Wasser aufgedreht wurde, schlug der Täter zu. Foto: picture alliance/dpa

Wasser auf, Geld weg: In Böblingen wird eine Seniorin Opfer eines Betrügers. Eine zweite ist wachsam – und vertreibt drei dubiose Männer.











Link kopiert



Die Polizei warnt vor Dieben, die in Böblingen eine ältere Frau um Geld und Schmuck gebracht haben. Auch in Sindelfingen sollte eine Seniorin Opfer ihrer Masche werden. Wie die Polizei berichtet, hatte sich ein Unbekannter am Mittwoch als Mitarbeiter eines örtlichen Energieversorgers ausgegeben und behauptet, den Wasserdruck prüfen zu müssen. Auf diese Weise kam er in die Wohnung in der Harbigstraße, wo er die Bewohnerin anwies, im Badezimmer alle Wasserhähne aufzudrehen. Kurz darauf meldete sich der Mann zurück, gab an, dass alles in Ordnung sei und verschwand aus der Wohnung – und die Seniorin stellte fest, dass sie betrogen worden war. Während sie im Bad war, durchsuchte der Unbekannte ihre Wohnung und fand Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.