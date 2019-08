1 Mit einer mutmaßlich fingierten Geschichte hat ein Trickbetrüger eine Frau um 45 Euro gebracht. Foto: dpa

Eine junge Frau wollte hilfsbereit sein und ist am Ende wohl einem Betrüger aufgesessen. Der Mann hatte behauptet, kein Geld mehr für Benzin zu haben.

Weil im Schönbuch - Eine junge Frau ist am Freitag in Weil im Schönbuch (Kreis Böblingen) das Opfer eines mutmaßlichen Trickbetrügers geworden. Dies berichtet das Ludwigsburger Polizeipräsidium.

Demnach stand der Unbekannte gegen 15.10 Uhr mit einem silbernen VW Golf oder Polo mit bulgarischem Kennzeichen an der B464 in einer Parkbucht kurz vor der Abzweigung zur Weiler Hütte.

Dort versuchte er, passierende Fahrzeuge anzuhalten, so die Polizei. Die 21-jährige Autofahrerin, die von Tübingen in Richtung Weil im Schönbuch unterwegs war, habe den Mann gesehen und angehalten. In gebrochenem Deutsch habe er gesagt, dass er nur noch wenig Sprit habe. Hierauf bot die junge Frau Hilfe an und begleitete ihn zu einer Tankstelle nach Holzgerlingen.

Frau bezahlt die Tankrechnung

Der Mann betankte dort sein Fahrzeug und die hilfsbereite Frau beglich den Betrag in Höhe von 45 Euro. Anschließend teilte der Mann seine Handynummer mit, und die 21-Jährige gab zudem noch ihre Kontoverbindung an, da der Unbekannte vorgegeben habe, den ausstehenden Betrag zu überweisen.

Während des Tankvorgangs erzählte der Mann, der in Begleitung einer korpulenten Frau mit längeren, bräunlichen Haaren und einem Kleinkind im Alter von etwa anderthalb Jahren war, dass er für sein krankes Kind noch weiteres Geld benötigt. Auf die Forderung von 300 Euro ließ sich die Frau allerdings nicht mehr ein. In den darauffolgenden Tagen hatte sie mit dem Unbekannten per SMS noch Kontakt, der allerdings abbrach. Aufgrund der Gesamtumstände kontaktierte die 21-Jährige die Polizei.

Bei dem mutmaßlichen Betrüger handelt es sich um einen schlanken Mann im Alter zwischen 30 und 35 Jahren, der etwa 1,70 Meter groß ist und dunkle, kurze Haare hat. Er trug einen kurzen Vollbart, ein weißes Hemd, eine dunkle Hose mit Gürtel und rote Lackschuhe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schönaich, Telefon 07031/67700-0, in Verbindung zu setzen.