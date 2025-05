1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: pattilabelle - stock.adobe.com

Zwei Männer geben sich bei einem älteren Ehepaar in Stuttgart-Vaihingen als Telekom-Mitarbeiter aus. Stunden später bemerkt die Frau, dass Schmuck fehlt. Die Polizei sucht Zeugen.











Zwei bislang unbekannte Männer haben am Dienstag in einer Wohnung in der Straße Am Ochsenwald in Stuttgart-Vaihingen mit einem dreisten Trickbetrug Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro von einem älteren Ehepaar ergaunert. Die Polizei sucht Zeugen.