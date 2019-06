1 Wer ist am anderen Ende der Leitung? Foto: dpa

Der Trickbetrug mit den falschen Polizisten geht unvermindert weiter: Obwohl Polizei und Justiz schon zahlreiche Beteiligte der Masche aus dem Verkehr gezogen haben, machen die Täter unbeeindruckt weiter.

Stuttgart - Man kann nicht oft genug davor warnen: Falsche Polizisten am Telefon. Die Geschäfte florieren weiter, obwohl eigentlich jeder Senior und Seniorin inzwischen davon gehört haben müsste. Immerhin scheinen die Regisseure der Trickbetrüger mehr Aufwand betreiben zu müssen. Für den Treffer sind wohl weitaus mehr Anrufe nötig als vor Jahren.

Derzeit haben die Täter offenbar wieder Stuttgart verstärkt im Visier. Von Montag, 9.45 Uhr, bis Dienstag, 0.15 Uhr, gingen bei der Polizei insgesamt 43 Anzeigen ein. Die Betroffenen meldeten, dass sie von einem angeblichen Polizisten angerufen worden seien. „Nach dem bisherigen Stand der Dinge haben die Täter aber keinen Erfolg gehabt“, sagt Polizeisprecher Jens Lauer. Allerdings ist hier Vorsicht geboten: „Meist meldet sich nach einer Berichterstattung das eine oder andere Opfer.“

Das letzte Opfer gab ihr Erspartes im Koffer her

Das bisher letzte bekannte Opfer der Trickbetrügermasche ist eine 68-Jährige aus dem Stuttgarter Westen gewesen, die am 27. Mai um Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro gebracht wurde. Sie hatte ihre Wertsachen in einen Koffer packen und zu einer Grünanlage bringen sollen. Dort wartete ein 30 bis 40 Jahre alter Mann mit dunklem Teint und dunkler Kleidung.

Das Prinzip ist stets dasselbe: Die Täter geben sich als Polizisten aus und täuschen vor, über den Polizeinotruf „110“ oder andere Behördenleitungen anzurufen. In Wirklichkeit handelt es sich um Anrufer aus Call Centern in der Türkei. Die falschen Beamten gaukeln in der Regel vor, dass Geld und Wertsachen weder zu Hause noch auf der Bank sicher seien. Am Ende kündigen sie an, einen Polizisten in ziviler Kleidung oder einen Kurier vorbei zu schicken, der Geld und Wertsachen zur sicheren Verwahrung abholt. Manchmal, wie zuletzt im Stuttgarter Westen, werden die Opfer auch dazu gedrängt, ihre Wertsachen vor der Haustüre oder an einen bestimmten Ort zu deponieren. Auch geben sich die Täter als nahe Verwandte, insbesondere Enkel aus und täuschen eine finanzielle Notlage vor.