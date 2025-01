Trickbetrug in Stuttgart: Falsche Beamte haben es wieder auf EC-Karten abgesehen

1 Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Beamte ausgeben. Foto: dpa/Karl-Josef Hillenbrand (Symbolbild)

Immer wieder haben es Betrüger auf das Hab und Gut von älteren Menschen abgesehen. Die Polizei warnt: Aktuell sind wieder Täter mit der Masche „Falsche Polizeibeamte“ in Stuttgart aktiv.











Zwei Seniorinnen sind am Mittwoch von einem Telefonbetrüger um Geld, Schmuck und um eine EC-Karte gebracht worden. Ob die gleichen Tatpersonen in beiden Fällen dahinterstecken, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Opfer sind 77 und 69 Jahre alt und wohnen in Vaihingen am Goldregenweg und in Plieningen an der Straße Im Asemwald. Die Polizei hofft, dass Zeuginnen und Zeugen die Abholer der Beute, von denen Beschreibungen vorliegen, in der Nähe der Wohnungen gesehen haben.