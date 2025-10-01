Trickbetrug in Schorndorf: Telegram-Finanzexperte lockt Frau in fiese Krypto-Falle

Eine Werbeanzeige auf Social Media, ein vermeintlicher Börsentipp auf Telegram – und am Ende ist das Geld weg. In Schorndorf wurde eine Frau Opfer eines hinterhältigen Krypto-Betrugs.
Was als harmloser Börsentipp auf Social Media beginnt, endet für eine Frau aus Schorndorf in einem klassischen Anlagebetrug – getarnt im digitalen Gewand. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, fiel die Geschädigte Mitte September auf einen Telegram-Kanal herein, in dem ein angeblicher Finanzexperte mit schnellen Krypto-Gewinnen lockte.