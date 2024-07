Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, des Polizeipräsidiums Einsatz und der Polizei Stuttgart nahmen gestern in Stuttgart einen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, tausende SMS in betrügerischer Absicht verschickt zu haben.

Im Zuge mehrerer Betrugsverfahren des Landeskriminalamtes 431(Hamburg) erhielten die Ermittlerinnen und Ermittler Hinweise auf einen zunächst Unbekannten, der mittels eines Mobiltelefons massenhaft SMS verschickte, um mutmaßlich die Empfänger zu betrügen.

Lesen Sie auch

Nachdem die Ermittlungsbehörden das Mobiltelefon in Stuttgart lokalisiert hatten, nahmen am Donnerstag anderem Spezialeinsatzkräfte der Polizei Baden-Württemberg einen 20-Jährigen in einer Wohnung im Stadtteil Stuttgart-West vorläufig fest und beschlagnahmten das mutmaßlich zu den Taten genutzte Mobiltelefon.