Das Alter und den Wohnort des Opfers geben die Beamten des Landeskriminalamts nicht preis.

Ein Unbekannter bringt ein Opfer dazu, ihm unter anderem Bargeld und Gold auszuhändigen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 400 000 Euro.









Die Maschen der Trickbetrüger werden immer ausgefallener. Um an Geld- und Wertgegenstände der Opfer zu gelangen, schlüpfen sie mittlerweile in verschiedene Rollen. Sie geben sich als Polizeibeamte, Bankangestellte oder Mitglied der Staatsanwaltschaft aus. Eine beliebte Vorgehensweise sind sogenannte Schockanrufe, hierbei wird vor allem älteren Menschen vorgegaukelt, dass beispielsweise ein Enkelkind in einen schweren Unfall verwickelt wurde und man schnell Geld benötige, um dem Angehörigen zu helfen. Seit vergangenem Monat ist offenbar eine Figur hinzukommen. Zuletzt meldeten sich Unbekannte als Angehörige des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA).