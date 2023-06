Falscher Polizist geht in die Falle

Trickbetrüger in Stuttgart

Der Polizei ist im Kampf gegen Betrügerbanden die Festnahme eines Verdächtigen gelungen.

In Stuttgart klingeln derzeit die Telefone heiß. Am anderen Ende: angebliche Polizisten, die es auf die Ersparnisse älterer Leute abgesehen haben. Nun gibt es einen Geldkurier weniger.









Stuttgart - Eine 67-jährige Stuttgarterin ist schon drauf und dran gewesen, mehrere Zehntausend Euro an falsche Polizisten zu übergeben. Doch zum Glück holte sie sich Rat bei einem Bekannten – und die Polizei erledigte den Rest. Wie am Mittwoch bekannt wurde, ist ein Kurier der falschen Polizisten den echten Beamten ins Netz gegangen. Er sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Der 22-Jährige ist für die Ermittler ein Lehrbeispiel für die Arbeitsweise der Hintermänner bei der millionenschweren Betrugsmasche.