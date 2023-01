Trickbetrüger in Stuttgart erfolgreich

Quasi zeitgleich schlagen Unbekannte in Degerloch und Vaihingen zu. Die Täter, die aufgrund von vermeintlichen Wasserschäden in die Wohnungen der Opfer gelangen, erbeuten Schmuck und Bargeld.















Zwei Seniorinnen sind am Donnerstagabend quasi zeitgleich von falschen Handwerkern bestohlen worden. An der Epplestraße in Degerloch gab sich ein Unbekannter gegen 19 Uhr als Vertreter des Hausmeisters aus. Mit der Begründung, die Wohnung auf einen Wasserschaden hin überprüfen zu müssen, durchsuchte er die Räume und stahl Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst, nachdem der Mann gegangen war. Sie beschrieb ihn als etwa 30 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hatte volles Haar, trug schwarze Handschuhe und sprach akzentfreies Deutsch.

Beide Täter in etwas gleich alt

An der Haeberlinstraße in Vaihingen klingelte ebenfalls um 19 Uhr ein Unbekannter bei einer Seniorin. Mit der quasi gleichen Masche – dieses Mal sollten Messungen wegen eines Wasserschadens durchgeführt werden – erbeutete er Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Mann soll 30 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß sein. Er hatte einen kurzen Kinn- und Lippenbart, war schlank und trug eine blaue Jacke, eine Mütze und ein graues T-Shirt.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 07 11 / 89 90 - 57 78 entgegen.