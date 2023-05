1 Abgetrennte Tastenabdeckungen am Geldautomaten können auf Betrüger hindeuten. Foto: dpa/Marius Becker

Filder - Mehrfach haben Betrüger an Bankautomaten auf den Fildern in den vergangenen Wochen zugeschlagen und Kunden beim Geldabheben um ihre Bankkarte gebracht. Die Polizei bezeichnet die Masche als „Shouldersurfing“, weil die Täter dabei die Geheimzahl der Opfer beim Eingeben über die Schulter erspähen. Wir klären die wichtigsten Fragen zu der Betrugsmasche und zur Sicherheit am Geldautomaten.