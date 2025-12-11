Überraschung für "Tribute von Panem"-Fans: Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson sollen in "Der Tag bricht an" als Katniss und Peeta auftreten. Es wäre die Rückkehr des Leinwand-Duos nach mehr als zehn Jahren.
Fans der "Tribute von Panem"-Reihe dürfen sich auf ein emotionales Wiedersehen freuen: Jennifer Lawrence (35) und Josh Hutcherson (33) werden voraussichtlich in "Tribute von Panem L - Der Tag bricht an" (Original: "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" als Katniss Everdeen und Peeta Mellark zurückkehren. Das berichtete zuerst das US-Portal "The Insneider".