Überraschung für "Tribute von Panem"-Fans: Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson sollen in "Der Tag bricht an" als Katniss und Peeta auftreten. Es wäre die Rückkehr des Leinwand-Duos nach mehr als zehn Jahren.

Fans der "Tribute von Panem"-Reihe dürfen sich auf ein emotionales Wiedersehen freuen: Jennifer Lawrence (35) und Josh Hutcherson (33) werden voraussichtlich in "Tribute von Panem L - Der Tag bricht an" (Original: "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" als Katniss Everdeen und Peeta Mellark zurückkehren. Das berichtete zuerst das US-Portal "The Insneider".

Der neue Lionsgate-Film basiert auf dem jüngsten Roman von Autorin Suzanne Collins (63) und erzählt die Geschichte der 50. Hungerspiele - also jener Ausgabe, die 24 Jahre vor Katniss' und Peetas erstem Einsatz in der tödlichen Arena stattfand. Im Mittelpunkt steht der 16-jährige Haymitch Abernathy, der spätere Mentor der beiden Helden aus Distrikt 12. In die Rolle des jungen Haymitch schlüpft der australische Schauspieler Joseph Zada (20), während Woody Harrelson (64) den Charakter in der Originalreihe verkörpert hatte.

Epilog deutet auf Zeitsprung hin

Wie "Variety" berichtet, hüllt sich das Studio über die genaue Gestaltung des Cameo-Auftritts in Schweigen. Kenner der Buchvorlage wissen allerdings: Im Epilog tauchen Katniss und Peeta an Haymitchs Seite auf - ein deutlicher Hinweis auf eine mögliche Vorblende in die Zukunft der Figuren.

Dass Hutcherson einer Rückkehr nicht abgeneigt ist, machte er kürzlich in einem Interview mit dem US-Branchenmagazin deutlich. "Ich würde liebend gern wieder mit Francis, mit Jen, mit Liam und Woody am Set stehen", schwärmte der Schauspieler. "Da bräuchte es keinerlei Überredungskunst. Ich wäre sofort dabei." Auf die konkrete Nachfrage nach einer Epilog-Szene reagierte Hutcherson vielsagend ausweichend: "Das wäre ein Traum, der wahr wird. Werden Träume wahr? Manchmal. Manchmal nicht. Manchmal schon."

Allstar-Besetzung für das Prequel

"Der Tag bricht an" ("Sunrise on the Reaping") wartet mit einer beeindruckenden Besetzung auf. Elle Fanning übernimmt die Rolle der jungen Effie Trinket, die in der Originalreihe von Elizabeth Banks gespielt wurde. Ralph Fiennes verkörpert den machthungrigen Präsidenten Coriolanus Snow - eine Figur, die Donald Sutherland (1935-2024) in den ersten Filmen und Tom Blyth im Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" darstellte. Als TV-Moderator Caesar Flickerman, ursprünglich gespielt von Stanley Tucci, ist Kieran Culkin zu sehen. Jesse Plemons übernimmt die Rolle des Plutarch Heavensbee von Philip Seymour Hoffman (1967-2014).

Ergänzt wird das Ensemble unter anderem von Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace und Billy Porter.

Franchise-Rückkehr nach Milliardenerfolg

Die fünf bisherigen "Hunger Games"-Filme spielten weltweit mehr als 3,3 Milliarden US-Dollar ein und machten Lawrence, Hutcherson sowie Co-Star Liam Hemsworth (35) zu Weltstars. Regie führt erneut Francis Lawrence (54), der seit "Catching Fire" von 2012 jeden Teil der Filmreihe inszeniert hat. Das Drehbuch stammt von Billy Ray, als Produzenten fungieren Brad Simpson und Nina Jacobson.

Beide Hauptdarsteller sind aktuell bestens im Geschäft: Lawrence erhielt am Montag ihre siebte Golden-Globe-Nominierung für den Film "Die My Love" und festigt damit ihren Status als Oscarpreisträgerin. Hutcherson feiert derweil Erfolge mit "Five Nights at Freddy's 2" und der HBO-Serie "I Love L.A.".

"Tribute von Panem L - Der Tag bricht an" soll am 19. November 2026 in die Kinos kommen.