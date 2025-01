Triathletin aus Stuttgart: Mit einem Buch zur Weltmeisterschaft

1 Triathletin Nathalie Scheible gelingt im ersten Anlauf in Zell am See die Qualifikation zur Ironman-70.3-Weltmeisterschaft. Foto: privat

Nathalie Scheible trainiert rund ein halbes Jahr auf eigene Faust und qualifiziert sich überraschend für den Ironman-70.3 in Marbella. Was die hauptberufliche Polizistin jetzt plant.











Lange musste Nathalie Scheible vom MTV Stuttgart warten, um nach der Siegerehrung endlich ihre Kreditkarte zücken zu dürfen. Stunden zuvor gelang der 25-Jährigen mit einer Zeit von 5:09:49 Stunden in Zell am See überraschend die Qualifikation zur Ironman-70.3-Weltmeisterschaft in Marbella in diesem Jahr. Die fälligen Startgebühren von 780 Euro musste sie Anfang September noch vor Ort in Österreich bezahlen. „Ich habe nicht gedacht, dass es klappt“, sagt Nathalie Scheible selbst, denn ihr Weg dorthin ist extrem ungewöhnlich.