Treueschwur zu Grünevent: Trotz leerer Kassen wollen Rathauschefs die Gartenschau durchziehen

Die Kritik an der geplanten Gartenschau in Marbach und Benningen (Kreis Ludwigsburg) wurde zuletzt lauter. Doch die Bürgermeister verweisen auf die großen Chancen.
Schulen und Vereine müssen bluten, die Kultur sowieso. In den Tourismus fließt auch weniger Geld. Die Wärmewende besteht nur noch auf dem Papier. Die Stadt Marbach hat zuletzt ein dickes Sparpaket geschnürt, das kaum einen Bereich verschont hat. Und das soll noch nicht das letzte Wort sein, um die finanzielle Notlage in den Griff zu bekommen. Umso vehementer meldeten sich zuletzt im Gemeinderat die Kritiker der gemeinsamen Gartenschau mit Benningen im Jahr 2033 zu Wort. Dafür sei schlicht kein Geld übrig, monieren sie.