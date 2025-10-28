Tress kocht für Schüler in Tübingen: „Wollen den Pudding wieder“ – Kinder kritisieren Mensa-Essen vom Sternekoch

Die Firma „Tress-Brüder“ liefert Bio-Essen an Tübinger Schulen – doch viele Kinder sind unzufrieden. Was ihnen am neuen Schulmenü nicht schmeckt.
„Ich bin gerade intensiv unterwegs an den Schulen“, sagt Dominik Tress, Geschäftsführer des Familienunternehmens aus Hayingen. „Die Kommunikation ist uns sehr wichtig.“ Die Qualität der Speisen werde als sehr gut bewertet, so Tress, doch die Firma habe einen entscheidenden Fehler gemacht: „Das von uns gelieferte Essen war am Anfang einfach zu exotisch, zu wenig kindgerecht“, sagt Tress in einem Gespräch mit der „Südwest Presse“.