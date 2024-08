Trennungsgerüchte um Jennifer Lopez: Ben Affleck konzentriert sich jetzt auf Tochter Violets Uni-Start

Die Gerüchte um Ben Affleck (52) und seine mutmaßliche Trennung von Ehefrau Jennifer Lopez (55) reißen nicht ab. Aktuell soll sich der Oscarpreisträger voll und ganz auf seine Tochter Violet (18) fokussieren, die aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Jennifer Garner (52) stammt. Die 18-Jährige startet demnächst ihr Studium an der renommierten Yale University. Ben Affleck ist "voll darauf konzentriert, Violet für den Umzug vorzubereiten", zitiert das US-Magazin "People" eine anonyme Quelle. "Es ist natürlich eine große Sache für die ganze Familie, und sie waren in den letzten Wochen alle sehr aufgeregt."

Garner-Affleck: Ausflug in die Universitätsstadt am Wochenende

Am Wochenende hatte die Familie Garner-Affleck bereits das Terrain sondiert. Ben Affleck, Jennifer Garner und Violet wurden zusammen in New Haven gesichtet. In der Stadt im US-Bundesstaat Connecticut befindet sich die Yale-Universität. Mit Fin (15) war ein weiteres Kind von Garner und Affleck beim Ausflug dabei. Die beiden Schauspieler haben außerdem noch Sohn Samuel (12).

Bei dem Trip an die Ostküste präsentierte sich Ben Affleck so gelöst wie lange nicht. Auf Bildern, die der britischen Zeitung "Daily Mail" vorliegen, zeigte sich der zuletzt so grummelige Filmemacher entspannt und lächelnd.

Besuch von Jennifer Lopez zum Geburtstag

Vergangene Woche feierte Ben Affleck im kleinen Kreis in Kalifornien seinen 52. Geburtstag. Jennifer Garner und die gemeinsamen Kinder besuchten ihn in seinem angemieteten Haus.

Auch Jennifer Lopez soll bei ihrem mutmaßlichen Noch-Ehemann vorbeigeschaut haben. Ihr Besuch dauerte aber angeblich nicht lange, am Abend besuchte sie mit Freunden ein Konzert von Bruno Mars (38).