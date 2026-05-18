Vor dem richtungsweisenden Kellerduell bei der Spvgg Satteldorf übernimmt Andreas Broß vorzeitig das Trainer-Amt beim abstiegsgefährdeten Club, der sich von Markus Koch trennt.
Paukenschlag beim TSV Heimerdingen nach der 0:5-Klatsche im Derby gegen den SV Leonberg/Eltingen: Der abstiegsbedrohte Club hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Markus Koch getrennt, der ohnehin nach der Saison gegangen wäre – nun übernimmt Andreas Broß vorzeitig an der Weissacher Straße und soll mit dem Team den Ligaverbleib sichern.