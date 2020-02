Neubauten für 300 Millionen Euro in Stuttgart nötig Die Feuerwehr braucht dringend Platz

Die Stuttgarter Feuerwehr braucht in den nächsten zehn Jahren rund 300 Millionen Euro, um ihre Gebäude auf den neusten Stand zu bringen. Die Planungen laufen, die nächsten Schritte stehen bereits in wenigen Monaten an.