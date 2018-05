Trennung von Kilian Müller-Wohlfahrt Lena Gercke ist wieder Single

Von red 02. Mai 2018 - 17:48 Uhr

Model Lena Gercke ist nicht mehr mit Kilian Müller-Wohlfahrt zusammen. Foto: Getty Images Europe

Model Lena Gercke und Sportmediziner Kilian Müller-Wohlfahrt haben sich nach rund zweieinhalb Jahren Beziehung getrennt. Das gab die 30-Jährige nun offiziell bekannt.

Stuttgart - Es ist eine Meldung, die womöglich zahlreiche Männerherzen höher schlagen lässt: Nach einem Bericht des Magazins „Bunte“ gehört die Beziehung der ehemaligen „Germany’s next Topmodel“-Siegerin Lena Gercke mit dem Sportarzt Kilian Müller-Wohlfahrt der Vergangenheit an. „Wir haben uns vor ein paar Wochen in aller Freundschaft und mit dem größten Respekt füreinander getrennt“, wird Gercke im Bericht zitiert. „Wir bitten um Verständnis, dass weitere Details nicht mit der Öffentlichkeit geteilt werden.“ Britta Friedrich, Managerin des Models, bestätigte zudem: „Ja, es stimmt. Lena geht jetzt eigene Wege.“

Weitere Angaben machte das Management von Lena Gercke, die zuvor mit dem Fußball-Weltmeister Sami Khedira zusammen war, bis dato nicht – vermutlich auch, weil das Model und Kilian Müller-Wohlfahrt ihre Liaison stets äußerst privat hielten.

Gemeinsame Wohnung in München

Zumindest nach außen schien die Beziehung im Grunde intakt zu sein: Noch im September vergangenen Jahres hatten Gercke und Kilian Müller-Wohlfahrt – Sohn das Mannschaftsarztes des FC Bayern München Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt – eine gemeinsame Wohnung in München bezogen und einen Urlaub auf Sansibar verbracht.

Ebenfalls im vergangenen Jahr ließ die Mutter von Kilian Müller-Wohlfahrt in der „Bild“-Zeitung gar noch zarte Hochzeitswünsche durchklingen: „Sie ist ein kluger, sensibler, humorvoller Mensch“, so Karin Müller-Wohlfahrt damals über das Model Lena Gercke. „Sie ist das Beste, was unserem Sohn passieren konnte. Ich würde mich freuen, wenn die beiden heiraten.“

Beziehung mit Khedira hielt vier Jahre

Noch bis 2015 war die schöne Blondine mit Sami Khedira zusammen – doch nach rund vier Jahren nahm auch die Beziehung mit dem ehemaligen Spieler des VfB Stuttgart ein jähes Ende. Über den WM-Titel im Jahre 2014 konnten sich die beiden allerdings noch als glückliches Pärchen freuen.

Nach Bekanntgabe der Trennung dürften sich viele männliche Fans des Models wieder Hoffnungen machen – der Schwarm vieler Junggesellen ist überraschend wieder zu haben.