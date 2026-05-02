Im Februar machte Eric Philippi Sängerin Michelle auf der Bühne noch einen Heiratsantrag, sie sagte unter Tränen Ja. Nur zwei Monate später bestätigen beide das Beziehungsende. Den Schlussstrich zog demnach er.

Es sind nur knapp zwei Monate vergangen, seit Eric Philippi (29) bei Michelles (54) Abschiedskonzert in Berlin auf die Knie ging. Tausende Fans jubelten, sie sagte Ja. Jetzt ist von diesem Glück offenbar nichts mehr übrig. Wie das Paar gegenüber der "Bild" und übereinstimmend mit RTL-Informationen bestätigt, sind die beiden Schlagerstars kein Paar mehr. "Ja, es stimmt. Wir sind getrennt", wird Philippi zitiert.

"Es geht uns überhaupt nicht gut" Von wem die Trennung ausging, wird in dem Gespräch schnell klar: Den Schritt machte er. Viel mehr wollte der 29-Jährige jedoch nicht preisgeben. "Es ist alles noch frisch", zitiert ihn die "Bild". Dass ihm die Entscheidung schwerfiel, soll ihm anzumerken gewesen sein - Philippi rang während des Interviews demnach mit den Tränen. Über den Zustand beider sagt er offen: "Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut."

Auch Michelle sucht nach Worten. "Mehr kann ich dazu eigentlich nicht hinzufügen. Wir befinden uns in einem riesigen Gefühlschaos", so Michelle, die betont, dass beide nun Distanz bräuchten, um die Lage für sich einordnen zu können. Nach außen bleibt sie trotzdem kämpferisch: "Ich bin ja ein Stehaufmännchen. Krone richten und weiter geht's."

Antrag im Februar, Aus im April

Eine konkrete Begründung für das Liebes-Aus nennt keiner der beiden. Am 15. Februar, an Michelles Geburtstag und zugleich ihrem Abschlusskonzert in Berlin, schien noch alles auf eine gemeinsame Zukunft zuzulaufen. Philippi stellte vor anwesendem Publikum die Frage aller Fragen, Michelle rief "Jetzt bin ich endlich keine Dauerverlobte mehr!" und beide küssten sich leidenschaftlich.

Liiert waren sie seit 2022, ein Jahr später machten sie die Beziehung öffentlich. Bereits 2024 hielt Philippi schon einmal um Michelles Hand an.