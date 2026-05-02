Im Februar machte Eric Philippi Sängerin Michelle auf der Bühne noch einen Heiratsantrag, sie sagte unter Tränen Ja. Nur zwei Monate später bestätigen beide das Beziehungsende. Den Schlussstrich zog demnach er.
Es sind nur knapp zwei Monate vergangen, seit Eric Philippi (29) bei Michelles (54) Abschiedskonzert in Berlin auf die Knie ging. Tausende Fans jubelten, sie sagte Ja. Jetzt ist von diesem Glück offenbar nichts mehr übrig. Wie das Paar gegenüber der "Bild" und übereinstimmend mit RTL-Informationen bestätigt, sind die beiden Schlagerstars kein Paar mehr. "Ja, es stimmt. Wir sind getrennt", wird Philippi zitiert.