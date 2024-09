2. Fußball-Bundesliga: Radikaler Schnitt bei Schalke: Wilmots und Geraerts weg

2 Schalke trennte sich neben dem Trainer auch von Sportchef Marc Wilmots. Foto: Tim Rehbein/dpa

Das 3:5 der Schalker gegen Darmstadt nach 3:0-Führung hat drastische Konsequenzen. Der Club trennt sich von Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots. Vorerst übernimmt ein Interimscoach.











Gelsenkirchen - Am Ende ging es dann ganz schnell. Der FC Schalke 04 hat nach dem Fehlstart in die neue Zweitliga-Saison einen radikalen Schnitt vollzogen und sich von Sportdirektor Marc Wilmots und Trainer Karel Geraerts getrennt. Das teilte der Traditionsclub am Vormittag nach der denkwürdigen 3:5-Heimniederlage gegen den SV Darmstadt 98 mit. Die Gelsenkirchener sind mit vier Punkten aus sechs Partien - vier Niederlagen bei nur einem Sieg und einem Remis - mehr als enttäuschend in die Saison gestartet.