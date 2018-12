Trennung nach zehn Jahren Helene Fischer trennt sich von Florian Silbereisen

Von ck/ dpa 19. Dezember 2018 - 21:01 Uhr

Paukenschlag in der Schlagerwelt: Das wohl berühmteste Paar der deutschen Unterhaltungsbranche hat sich Medienberichten zufolge getrennt. Die Sängerin Helene Fischer und der Entertainer Florian Silbereisen sind nicht mehr zusammen.





Stuttgart - Schlagerstar Helene Fischer (34) soll sich von ihrem langjährigen Lebenspartner Florian Silbereisen (37) getrennt haben. Fischer und Silbereisen waren zehn Jahre zusammen und galten als Traumpaar der deutschen Schlager- und Unterhaltungsbranche.

Laut Medienberichten, hat das Management der beiden die Trennung bereits offiziell bestätigt. Fischers neuer Partner soll ihrem Team angehören. Der Diplomsportwissenschaftler und Luftakrobat wirbelte zusammen mit Fischer in ihrer Show und soll seine Freundin, die auch zu Fischers Team gehört, verlassen haben.

Laut Florian Silbereisen hat sich das Paar bereits vor einigen Wochen getrennt – er bestätigte das Liebes-Aus gegenüber einem Boulevard-Magazin mit den Worten: „Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt.“

Silbereisen trägt sogar ein Helene-Tattoo

Zuerst hatte „rtl.de“ unter Berufung auf Fischers Umfeld berichtet. Fischer und Silbereisen galten als das Traumpaar des deutschen Showgeschäfts. Seit 2008 waren die beiden offiziell ein Paar. Silbereisen trägt sogar ein Helene-Fischer-Tattoo. Die Trennungsbestätigung kam für viele kurz vor Weihnachten völlig überraschend. Am 25. Dezember strahlt das ZDF wieder eine dreistündige „Helene-Fischer-Show“ aus.

Helene Fischer ist zurzeit Deutschlands größter Show-Star, im Ausland war sie bis vor kurzem wenigen ein Begriff. Unlängst tauchte ihr Name jedoch auf der „Forbes“-Liste der bestverdienenden Musikerinnen der Welt auf - noch vor Céline Dion.

Für Aufsehen sorgte vor ein paar Wochen auch, dass Helene Fischer zu 40 Jahren „Vogue“ in Deutschland auf dem Cover der Jubiläumsausgabe erschien - fotografiert von Starfotograf Peter Lindbergh.

Emotionaler Facebook-Post

In einem Facebook-Post am Mittwochabend zu ihrer Trennung von Florian Silbereisen schrieb sie: „Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen.“ Umso berührender sei für sie nun zu sehen, mit welcher Größe Florian Silbereisen damit umgehe. Außerdem schrieb die Sängerin, Silbereisen und sie seien „schon eine Weile getrennt, wir haben für uns aber auch erst einmal die Lage sortieren müssen und das braucht Zeit, denn auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nicht einfach nach 10 Jahren bedeutungslos hin“.