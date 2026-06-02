Trennung nach fünf Jahren: Off Campus-Star Mika Abdalla ist wieder solo

Erst kürzlich machte ihre neue Serie sie schlagartig bekannt, nun folgt eine private Nachricht: "Off Campus"-Darstellerin Mika Abdalla und ihr Verlobter Jake Short sind kein Paar mehr. Ein Sprecher bestätigte die Trennung.
Die aus der Prime-Video-Serie "Off Campus" bekannte Schauspielerin Mika Abdalla (26) und ihr Verlobter Jake Short (29) gehen getrennte Wege. Die Beziehung hielt fünf Jahre, und erst vor einem Jahr hatten sie sich verlobt. Den Zeitpunkt für die Bestätigung wählten Abdallas Sprecher offenbar bewusst: Sie folgt auf die Meldung, dass die Darstellerin der Allie in der zweiten Staffel die weibliche Hauptrolle übernimmt.