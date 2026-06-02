Trennung nach fünf Jahren: Off Campus-Star Mika Abdalla ist wieder solo

Erst kürzlich machte ihre neue Serie sie schlagartig bekannt, nun folgt eine private Nachricht: "Off Campus"-Darstellerin Mika Abdalla und ihr Verlobter Jake Short sind kein Paar mehr. Ein Sprecher bestätigte die Trennung.

Die aus der Prime-Video-Serie "Off Campus" bekannte Schauspielerin Mika Abdalla (26) und ihr Verlobter Jake Short (29) gehen getrennte Wege. Die Beziehung hielt fünf Jahre, und erst vor einem Jahr hatten sie sich verlobt. Den Zeitpunkt für die Bestätigung wählten Abdallas Sprecher offenbar bewusst: Sie folgt auf die Meldung, dass die Darstellerin der Allie in der zweiten Staffel die weibliche Hauptrolle übernimmt.

"Freundschaftliches Verhältnis" Gegenüber dem Magazin "Us Weekly" erklärte ein Sprecher der Schauspielerin: "Angesichts des jüngsten Interesses an Mikas Privatleben wäre es unangebracht, nicht zu bestätigen, dass sie und Jake nicht mehr zusammen sind. Sie unterstützen sich weiterhin gegenseitig und pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Sie bitten um Privatsphäre und Respekt."

Wann genau die beiden ihre Beziehung beendeten, blieb vorerst offen. Noch am 21. Februar hatte Short einen Jahresrückblick auf 2025 geteilt, auf dem auch Aufnahmen mit Abdalla zu sehen waren. Unter dem Beitrag hinterließ sie selbst mehrere Kommentare, darunter "Jedes Foto erzählt eine Geschichte" und "Mir fehlen die Worte".

Vom Filmset zur Verlobung

Kennengelernt hatten sich die beiden bei der Arbeit. Für den Hulu-Originalfilm "Sex Appeal" standen sie 2021 gemeinsam vor der Kamera. Die Verlobung machte im Mai 2025 Shorts Manager Brian Medavoy öffentlich, der Bilder der Feier teilte. "Gestern war ein großartiger Tag, an dem wir den nächsten Lebensabschnitt für meinen langjährigen Klienten Jake Short und seine Verlobte Mika Abdalla gefeiert haben", schrieb er damals. "Vom Set ins wahre Leben - es war mir eine Freude, euren Weg mitzuerleben. Auf die Ewigkeit!" Aus der angekündigten Ewigkeit ist nun ein Kapitel von fünf Jahren geworden.