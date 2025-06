Trendwende in Sicht: Wieder mehr Aufträge für deutsche Industrie

1 Es ist Licht zu sehen am Ende des Tunnels - die Aussichten für die deutsche Industrie bessern sich. (Archivbild) Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Ein großer Aufschwung ist das noch nicht. Doch es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Lage in der deutschen Industrie bessert.











Wiesbaden - In der deutschen Industrie mehren sich Hinweise auf ein Ende der Schwächephase. Im April haben die Industriebetriebe den zweiten Monat in Folge mehr Aufträge erhalten. Im Monatsvergleich legten die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe um 0,6 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Der Zuwachs folgt auf einen kräftigen Anstieg im Monat zuvor, als Vorzieheffekte als Reaktion auf die angekündigten US-Zollerhöhungen die Zahl Bestellungen nach oben trieb.