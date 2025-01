Trendwende bei elektrischen Gebrauchtwagen: Wie sich der schwierige Markt für gebrauchte E-Autos entwickelt

1 Vor knapp vier Jahren produzierte Autos, wie hier der ID.3 und ID.4 von VW, spielen auf dem Elektro-Gebrauchtwagenmarkt eine immer wichtigere Rolle. Foto: dpa//Jan Woitas

Gebrauchte E-Autos zu verkaufen, galt lange Zeit als ein besonders undankbares Geschäft. Und heute? Tragen diese Fahrzeuge das Ladenhüter-Image immer noch zurecht?











Nicht mehr neu, dazu teuer und dann auch noch technisch umstritten. Unter diesen Umständen kann sich niemand darüber wundern, dass es in Deutschland keinen Markt für gebrauchte Elektro-Autos gab. In einer Zeit, in der schon der Absatz neuer E-Fahrzeuge weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Nun aber das: Plötzlich ist keine Rede mehr von Ladenhütern, wenn es um den Wiederverkauf von Elektroautos geht.