Trendwende am Immobilienmarkt: Wohneigentum wird wieder teurer, Mietnachfrage boomt weiter

Trendwende am Immobilienmarkt

1 Traum vom Eigenheim: In den vergangenen Jahren wegen hoher Zinsen für viele unerschwinglich Foto: Imago/Wolfilser

Analyse: Zwei Jahre nach dem Zinsschock steigen die Preise für Wohnimmobilien langsam wieder. Was das für Eigentümer, potenzielle Käufer und Mieter bedeutet.











Gute Nachrichten für die einen, schlechte für die anderen: Während die Krise am Immobilienmarkt für Eigenheimer und Verkäufer nachlässt, haben es Kaufinteressierte wieder schwerer. Richtig hart sind die Zeiten für Mieter – daran dürfte sich angesichts des eklatanten Mangels an Wohnraum so bald auch nichts ändern. Beobachter warnen angesichts der großen Kluft zwischen Bestands- und Neuvertragsmieten vor einer Negativspirale und Marktversagen.