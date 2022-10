1 In Finnland gibt es bereits offizielle Wettkämpfe im Hobby Horsing. Foto: picture alliance / Heikki Saukko

Viele Kinder – vor allem Mädchen – träumen von Reitstunden oder gar einem eigenen Pferd. Für alle Eltern, die diesen Wunsch nicht erfüllen können, gibt es nun eine Alternative.















Es ist eine neue Trendsportart, die aus Finnland stammt: Beim sogenannten Hobby Horsing geht es um Bewegungsabläufe ähnlich denen beim Springreiten oder der Dressur. Allerdings galoppieren dabei keine echten Pferde, stattdessen sind die Teilnehmer mit Steckenpferden unterwegs. Die Sportart sei sehr bewegungsintensiv und eigne sich besonders für alle pferdebegeisterten Kinder und Jugendlichen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Stuttgart. Das Amt für Sport und Bewegung lädt nun am Sonntag, 23. Oktober, von 13 bis 19 Uhr, zum Hobby-Horsing-Turnier ein. Veranstaltungsort ist die Spitalwaldhalle in Sillenbuch.

Zu dem Turnier kommen Hobby-Horse-Reiterinnen und -Reiter aus ganz Baden-Württemberg, heißt es in der Ankündigung. Sie messen sich in bis zu drei Einzeldisziplinen sowie einer Mannschaftswertung. Erfahrene Preisrichter nehmen die Prüfungen ab. Aber es gehe nicht nur ums Gewinnen, die jungen Sportlerinnen und Sportler kommen auch, um sich miteinander auszutauschen und gemeinsam Spaß zu haben, heißt es in der Mitteilung.

In Vorbereitung auf das Turnier hat die Stadt im Oktober auf der Urban Sports Area am Österreichischen Platz kostenlose Schnupperkurse angeboten. Die Teilnehmer haben Steckenpferde gebastelt und anschließend trainiert. Einige von ihnen nehmen am Sonntag am Turnier teil.