Trendsport Skimboarden: Wäre der heiße Pariser Platz in Stuttgart eine gute Piste zum Surfen?

Für heißer werdende Sommer ist der Pariser Platz in Stuttgart alias „Bratpfanne“ nicht konzipiert. Nun kommt eine Idee aus der Bevölkerung: eine Skimboard-Anlage.
Über den Pariser Platz in Stuttgart zerbrechen sich so manche den Kopf. Wie könnte es auf dem flachen, leeren Platz angenehmer werden an Hitzetagen? Denn für diese ist der Platz im Europaviertel nicht konzipiert. Im Gemeinderat ist der Pariser Platz immer wieder Thema, auch Wissenschaftler der Hochschule für Technik befassen sich mit Möglichkeiten, den Platz kühler zu bekommen.