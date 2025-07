1 Der Schläger unterschiedet sich deutlich von einem Tennisschläger. Foto: Gabriel Bouys/AFP

Der SKV Eglosheim eröffnet zwei neue Plätze und will mit dem schnellen Rückschlagspiel frischen Wind in den Verein bringen. Zum Start gibt’s kostenlose Probespiele.











Die Trendsportart Padel-Tenis hat nun auch Ludwigsburg erreicht. Der SKV Eglosheim eröffnet am Wochenende, 25. und 26. Juli, gleich zwei neue Plätze, sogenannte Courts, auf der Tennisanlage in den Junkerleswiesen in Eglosheim. In der Barockstadt sind es die ersten der Sorte.