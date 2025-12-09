Trendsport auf den Fildern: Wie funktioniert die Trendsportart Padel-Tennis?

Worum geht’s bei der neuen Trendsportart Padel-Tennis? Und wo kann man sie auf den Fildern spielen?
Der Schläger liegt ganz leicht in der Hand und ist von kleinen Löchern durchzogen: Hier gibt es keine bespannten Schläger wie beim Tennis oder Squash, hier wird Padel-Tennis gespielt. Dieses in Spanien und Südamerika weit verbreitete Spiel – zumeist einfach Padel genannt – wird nun auch in Deutschland immer populärer. „Es ist die am schnellsten wachsende Sportart weltweit“, weiß Remig A. Schuck, Geschäftsführer des Match Centers Filderstadt in Bonlanden – an dieser Indooranlage kann man bereits seit einiger Zeit Padel spielen. Erst jüngst hat das Match Center seine neue Padel-Tennis-Anlage wieder eröffnet: fünf Doppelplätze, einen Single-Court und eine Warm-up-Zone gibt es hier nun für Padel-Spieler.