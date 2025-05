Trends aus der Spargel-Küche: Sterneköche geben Tipps: So bereitet man Spargel heute zu

1 Wie bereitet man Spargel kreativ zu? Die drei Köche Michael Oettinger, Phillip Bauerle und Bernd Bachofer (von links) geben Tipps. Foto: Brigitte Hess/Gottfried Stoppel

Spargel ist ein wahrer Alleskönner. Denn mit dem beliebten Gemüse kann man viel mehr zaubern als nur Sauce Hollandaise und Salzkartoffeln. Welche besonderen Gerichte können heimische Köche empfehlen?











Mit Sauce Hollandaise und Pfannkuchen – so mögen die Menschen aus der Region den Spargel am liebsten. Zumindest bestellen ihn die Gäste von Fellbachs Sternekoch Michael Oettinger so am häufigsten. Dabei gibt es noch viele andere Möglichkeiten, das beliebte Gemüse zuzubereiten – besonders, wenn man sich in der Küche gerne ausprobiert. Was isst man aktuell zum Spargel? Welche Trends sind im Kommen? Drei renommierte Köche aus Fellbach und Waiblingen geben Einblicke.