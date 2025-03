Trendige Shirts: Start in den Frühling: Graphic Tees machen die Tage bunter

Start in den Frühling: Graphic Tees machen die Tage bunter

1 Farbenfrohe Shirts mit Schriftzügen oder anderem Aufdruck passen perfekt in den Frühling. Foto: JadeThaiCatwalk / iStock via Getty Images

Was passt besser zu sonnigen Tagen als bunte Shirts mit Aufdruck? Graphic Tees sind die idealen Begleiter an warmen Frühlingstagen. So leicht können Fashionistas sie in coole Outfits verwandeln.











Endlich zeigt sich der Frühling: Warme Sonnenstrahlen versüßen die Tage und auf den Wiesen sprießen erste Blumen. Doch nicht nur im Grün wird es jetzt bunt. In der Modewelt sorgen Graphic Tees für farbenfrohe Looks. Zudem bringen sie die Persönlichkeit ihrer Trägerinnen zum Ausdruck. Worauf also noch warten? Diese Promis und Influencerinnen zeigen, wie die T-Shirts kombiniert werden können.