Trendfarbe 2025: Haare in Mokkabraun sind angesagt wie nie

Dieser satte Braunton, der an leckere Schokolade und dampfenden Kaffee erinnert, zieht dieses Jahr nicht nur in unsere Kleiderschränke ein, sondern findet sich auch auf unseren Köpfen wieder. Mocha Mousse ist die Pantone-Farbe des Jahres 2025 und derzeit eine der beliebtesten Farben, wenn es um eine neue Braun-Nuance auf dem Kopf geht. Kein Wunder, denn das warme, sanfte Mokkabraun mit seinen satten Untertönen steht so gut wie jedem.

Warum Mocha Mousse?

Mocha Mousse ist mehr als nur ein langweiliger Braunton: Es ist ein Statement für Eleganz und Natürlichkeit. Die subtile Mischung aus warmen und kühlen Untertönen macht diese Farbe unglaublich vielseitig und schmeichelhaft für nahezu jeden Hautton. Laut dem Pantone Color Institute nährt uns dieser Ton "mit seiner Anregung der köstlichen Qualitäten von Schokolade und Kaffee" und spricht unser Verlangen nach Geborgenheit an. Genau das, was wir in einem Jahr voller Weltschmerz am meisten zu brauchen scheinen.

Lesen Sie auch

Wem steht Mocha Mousse?

Dank seiner ausgewogenen Untertöne steht Mocha Mousse nahezu jedem. Besonders Menschen mit warmen Hautuntertönen profitieren von der Wärme des Farbtons, während Personen mit eher kühlen Hauttönen durch die neutralen Aspekte der Trendfarbe einen harmonischen Look erzielen können. Die Farbe verleiht dem Haar durch ihre natürliche Beschaffenheit ein glänzendes Finish.

Diese Färbetechniken sind mit Mocha Mousse möglich

Mocha Mousse lässt sich als Haarfarbe vielseitig einsetzen und entfaltet seine Vorteile in verschiedenen Färbetechniken. Zum einen ist Mocha Mousse natürlich die perfekte Wahl für eine einheitliche Haarfarbe, die für einen gesunden und glänzenden Look sorgt.

Doch auch mit sanften Highlights kommt die Schönheit von Mocha Mousse zum Vorschein. So kann zum Beispiel bei der Balayage-Färbetechnik mit subtilen Strähnchen in der Pantone Trendfarbe des Jahres 2025 gearbeitet werden. Und auch blonde Haare lassen sich mit zarten Highlights in Mocha Mousse sanft auflockern. Ein Spiel mit dem Braunton verleiht dem blonden Look mehr Wärme und Tiefe. Experimentieren lohnt sich.