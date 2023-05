Grüne landen in aktueller Umfrage hinter der AfD

Schlechtes Umfrageergebnis für Ricarda Lang und die Grünen.

Nach der Wahlschlappe in Bremen liefert eine aktuelle Umfrage neue Tiefstwerte für die Grünen. Die Zahlen des „Trendbarometers" im Überblick.









Die Grünen haben im RTL/ntv-„Trendbarometer“ an Zustimmung verloren und liegen im Parteienvergleich nun hinter der AfD. Wie eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa ergab, büßten die Grünen in der Wählergunst einen Prozentpunkt ein und stehen nun bei 15 Prozent. Die AfD blieb unverändert bei 16 Prozent.