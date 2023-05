3 Wohnen im Schwarzwald statt in der Region Stuttgart: Arne Wintermeier aus Ludwigsburg hat sich dafür entschieden. Foto: imago/Panthermedia/Annabella

Laut einer Studie ziehen Menschen aus großen Städten vermehrt aufs Land. Auch Arne Wintermeier, Hotelier, Heilpraktiker und ehemaliger Bahnhofsmanager in Ludwigsburg, entscheidet sich für diesen Schritt. Warum? Und ist Stadtflucht ein neuer Trend?









Wenn Arne Wintermeier in gut drei Monaten Ludwigsburg den Rücken kehrt und in den Nordschwarzwald zieht, dann wird er vor allem die Menschen vermissen, die ihm in den vergangenen 20 Jahren ans Herz gewachsen sind. Künftig muss er in die Barockstadt anderthalb Stunden mit dem Regionalzug fahren. Ihm fallen dennoch viele Gründe ein, warum er sich auf den Neuanfang in Freudenstadt freut. Weniger Stau. Mehr Ruhe. Bessere Luft. Weniger Anonymität. „Ich bin 45 Jahre alt. Jetzt ist der richtige Moment, wenn ich umsteuern will“, sagt er.