Trend auf TikTok und in den Charts: Das steckt hinter dem Phänomen Bad Bunny

Bad Bunny hat mit seinem neuen Album "DtMF" eine Liebeserklärung an seine Heimat Puerto Rico geschaffen. Die Platte geht derzeit weltweit durch die Decke - trotz eines für die Charts ungewöhnlichen Genres. Was steckt hinter dem Phänomen Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez Ocasio (30), besser bekannt als Bad Bunny, ist derzeit einer der erfolgreichsten Musiker weltweit. Mit seinem neuen Album "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" begeistert der Puerto-Ricaner aktuell erneut Fans rund um den Globus. Vor allem in Süd- und Nordamerika hat der 30-Jährige eine riesige Fangemeinde, auf Instagram folgen dem Musiker mehr als 46 Millionen Menschen. Hierzulande hat sich das Phänomen Bad Bunny noch nicht so ganz durchgesetzt. Sein neues Album könnte das aber ändern.

Meistgestreamter Artist auf Spotify

Der 1994 in Puerto Rico geborene Künstler begann schon als Teenager, Musik auf der Plattform Soundcloud zu veröffentlichen. Sein Durchbruch gelang ihm 2016 mit der Single "Diles". Seitdem hat er eine beeindruckende Karriere hingelegt. 2020 war er der erste nicht-englischsprachige Artist, der zum meistgestreamten Künstler des Jahres auf Spotify gekürt wurde. Das gelang ihm auch 2021 und 2022 wieder. Mit "Un Verano Sin Ti" (2022) hält er außerdem den Rekord für das am meisten gestreamte Album auf der Musikplattform.

Lesen Sie auch

Bad Bunny ist bekannt für seine Mischung aus Latin Trap, Reggaeton und anderen lateinamerikanischen Musikstilen. Er singt ausschließlich auf Spanisch, was ihn zu einer Identifikationsfigur für die Latin-Community macht. Oft als der "King of Latin Trap" bezeichnet, ist es auch Bad Bunny zu verdanken, dass spanischsprachige Rap-Musik weltweit Mainstream-Popularität erlangt hat.

Zentrales Thema in Bad Bunnys Musik ist seine Liebe zu Puerto Rico. Er nutzt seine Plattform, um auf soziale und politische Probleme in seiner Heimat aufmerksam zu machen. Mit seinem Song "El Apagón" thematisierte er beispielsweise die Gentrifizierung und andere sozioökonomische Probleme wie Stromausfälle in Puerto Rico.

Neues Album als Liebeserklärung an Puerto Rico

"DtMF" ist Bad Bunnys sechstes Studioalbum und eine Liebeserklärung an Puerto Rico. Es umfasst 17 Songs und vereint traditionelle Genres wie Plena, Jibara, Salsa oder Bolero mit modernen Klängen wie Dembow. Das Album thematisiert Migration, kulturellen Widerstand und andere Herausforderungen für Puerto Rico. Das Album wurde ausschließlich mit puerto-ricanischen Künstlern aufgenommen. "Ich habe den Sound gefunden, der mich repräsentiert", erklärte Bad Bunny im Interview mit dem Magazin "Time".

Das am 5. Januar 2025 veröffentlichte Album ist bereits wenige Tage nach seinem Release ein großer Erfolg: Die Titelsingle "DtMF" wurde zum TikTok-Trend, unter dem Menschen Fotos geliebter Menschen oder Haustiere, die sie verloren haben, teilen - übersetzt bedeutet der Songtitel "Ich hätte mehr Fotos machen sollen". Der Song handelt von dem Gefühl, nicht genug Zeit mit einer geliebten Person verbracht zu haben - nicht genug Fotos geschossen und sie nicht oft genug umarmt oder geküsst zu haben.

In den globalen Spotify-Charts kletterte der Song auf Platz eins, aber auch alle übrigen Tracks des Albums finden sich unter den aktuellen Top 50. In Deutschland klettern ebenfalls mehrere Songs langsam die Chartleiter hoch. In den offiziellen deutschen Albumcharts stieg das Album auf Platz 37 ein.

Handelt Bad Bunnys "Turista" von Kendall Jenner?

Das neue Album sorgt aber auch für Spekulationen um Bad Bunnys Privatleben. Fans des Sängers spekulieren etwa, dass der traurige Song "TURiSTA" von seiner Beziehung mit Model Kendall Jenner (29) handeln dürfte. Darin singt er von einer Person, die in seinem Leben "ein Tourist" war, "nur das Beste von mir gesehen" hat und "nicht das, worunter ich gelitten habe".

Die beiden waren zwischen 2023 und 2024 on und off miteinander liiert. Offiziell bestätigten sie die Beziehung nie, besuchten jedoch mehrfach gemeinsam Events oder Basketballspiele und standen zusammen für eine Gucci-Werbekampagne vor der Kamera.