Jahrelang hat der Chemieriese Solvay bei Bad Wimpfen ein hochklimaschädliches Gas ausgestoßen. Der Nabu fordert Konsequenzen.
Muss das Land Baden-Württemberg seine komplette Klimabilanz neu schreiben? Das vermutet der Nabu nach dem ein riesiges Treibhausgasleck in Bad Wimpfen bekannt geworden ist. Bei der Produktion von Schwefelhexalfluorid (SF6) im dortigen Chemiewerk Solvay sollen nach Erkenntnissen der Uni Frankfurt jährlich 30 Tonnen des klimaschädlichen Gases entwichen sein. Zahlen unabhängiger Institute, die im Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgart tätig wurden, haben diese Werte mittlerweile „nahezu zweifelsfrei“ bestätigt, wie das Umweltministerium einräumte. SF6 ist 24000 Mal klimaschädlicher als CO2.