Solar boomt, Wind legt zu – doch Gebäude und Verkehr bremsen die Klimabilanz. Wie geht es weiter mit dem Klimaschutz in Deutschland?
Berlin - Deutschland hat sein Klimaziel nach einer aktuellen Studie im vergangenen Jahr eingehalten – allerdings ist der Ausstoß an Treibhausgasen weniger stark gesunken als noch 2024. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Untersuchung der Denkfabrik Agora Energiewende, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. "Deutschland verliert Tempo beim Klimaschutz", sagte Direktorin Julia Bläsius.