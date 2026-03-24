Treffpunkt Rotebühlplatz: Mark di Suveros Kunst am Rotebühlplatz in Stuttgart ist weg. Und jetzt?

Ein Stuttgart-Wahrzeichen ist in Einzelteile zerlegt: die Großskulptur „Lobotchevsky“ vor dem Treffpunkt Rotebühlplatz. Im Herbst soll das Werk von Mark di Suvero zurückkehren.
Baustellen hat Stuttgart fürwahr genug. Kein Wunder also. wenn am Dienstagvormittag die Absperrungen vor dem Treffpunkt Rotebühlplatz auch für Unmut unter Passanten führt. Das „schon wieder“ ist indes schnell erklärt: Die Großplastik des US-amerikanischen Bildhauers Mark di Suvero, längst ein Stuttgarter Wahrzeichen, wird für eine umfassende Restaurierung abgebaut.