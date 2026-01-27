Treffpunkt Mozartstraße in Fellbach: „Das wäre eine große Leere“ – Fellbachs Senioren bangen um beliebten Treffpunkt

Welche Rolle spielt der Treffpunkt Mozartstraße für ältere Menschen in Fellbach? Und was würde ein Wegfall des Angebots für sie bedeuten? Betroffene schildern ihre Sorgen.
Christa Kellner muss keine Sekunde überlegen, wenn sie erzählt, was der Treffpunkt Mozartstraße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) für sie bedeutet. Es sprudelt aus der Fellbacherin nur so heraus, wenn sie berichtet, welche Angebote sie nutzt: Sie macht bei der regelmäßigen Gymnastik mit, nimmt an kleinen Ausflügen teil, besucht Vorträge und singt im Chor der Seniorenbegegnungsstätte mit.