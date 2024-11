Treffpunkt für Jugendliche in Neugereut: Treffpunkt für Jugendliche ist erneuert

1 Der neu aufgebaute Unterstand in der Seeadlerstraße hat schon die ersten Graffiti-Spuren unter dem Dach. Foto: LHS/Karin Lauser

Der Unterstand für die Jugendliche am Spielplatz Seeadlerstraße in Neugereut ist jetzt wieder hergestellt. Schon gibt es erste Nutzungsspuren am Dach.











Nach langen Warten ist in Neugereut endlich ein neuer Unterstand montiert worden, an dem sich Jugendliche treffen können. Das war ein großer Wunsch der Mobilen Jugendarbeit. Mitte September war er freigegeben worden. Jetzt gibt es jedoch auch schon erste Graffiti auf der Unterseite des Dachs. Im November 2010 ist der erste Unterstand aus Holz auf dem Gelände in Neugereut an der Seeadlerstraße aufgestellt worden im Rahmen des Projekts der Sozialen Stadt Neugereut. Es war das Ergebnis einer Bürgerbeteiligung zum Mehrgenerationenspielplatz Seeadlerstraße.